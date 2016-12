foto Ansa

10:09

- Un ex conduttore e produttore della tv svizzera Rts, Patrick Allenbach, comparirà davanti al tribunale francese di Bourg-en-Bresse con l'accusa di molestie sessuali su tre minori avvenute in Francia negli anni 80, mentre altri due casi sono caduti in prescrizione. "Patrick Allenbach vuole assumersi le sue responsabilità e non vuole che le vittime passino per bugiarde", ha detto il suo avvocato Georges Rimondi.