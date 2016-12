foto Ap/Lapresse

- Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha ricordato da Gerusalemme che gli Usa lavoreranno con Israele e Egitto per giungere a un tregua a Gaza "nei prossimi giorni". La Clinton ha ribadito nello stesso tempo al premier Benyamin Netanyahu che l'impegno di Washington per la sicurezza d'Israele "è solido come una roccia e incrollabile".