Usa, spara e uccide compagna 13enne sullo scuolabus

Una bambina di 13 anni è stata uccisa a sud di Miami, in Florida, da un compagno armato di una pistola su uno scuolabus. La polizia non ha ancora reso nota l'eta del presunto killer, che dopo aver ucciso la tredicenne è rimasto sul bus immobile fino a quando gli agenti non lo hanno preso in custodia. Sul mezzo viaggiavano altri 8 studenti tra cui la sorella della vittima, di 7 anni. Nessuno di loro è rimasto ferito.

A Homestead, nell'area della sparatoria, è stata recuperata una pistola, ma le autorità non hanno precisato dove. Non è chiaro da quanti colpi sia stata raggiunta la vittima. "Ancora non sappiamo quale sia stato il movente", ha detto il portavoce della polizia della contea di Miami-Dade. La 13enne uccisa frequentava la Palm Glades Preparatory Academy, una scuola media a sud di Miami. La sorellina di 7 anni frequentava invece la vicina Summerville Advantage Academy.