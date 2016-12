foto Ap/Lapresse

18:17

- Doccia fredda sulla tregua annunciata per la mezzanotte da Hamas e Jihad islamica. L'accordo con i miliziani della Striscia di Gaza non è stato ancora sottoscritto. "La palla è ancora in gioco", ha detto un portavoce del governo di Israele, chiarendo che prima di sottoscrivere qualsiasi accordo per un cessate il fuoco devono esserci 24 ore ininterrotte di calma, senza il lancio di razzi.