17:37

- Israele e i militanti della striscia di Gaza hanno acconsentito alla tregua mediata dall'Egitto. Il cessate il fuoco sarà dichiarato alle 21 ed entrerà in vigore dalla mezzanotte locale (le 23 in Italia). Lo ha riferito il funzionario di Hamas Ayman Taha che, parlando da Il Cairo, ha spiegato: "E' stato raggiunto un accordo per la calma".