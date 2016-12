foto Dal Web

16:16

- L'esercito israeliano ha ordinato attraverso volantini e sms alla popolazione di Gaza di evacuare la zona sud. In quell'area sono in corso raid aerei: si registrano già nove vittime palestinesi, tra cui due bambini. L'ordine d'evacuazione riguarda 200mila persone. Intanto, secondo la televisione commerciale israeliana Canale 2, la Jihad islamica ha annunciato che un cessate il fuoco entrerà in vigore a Gaza alle ore 20 locali (le 19 in Italia).