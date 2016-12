foto Ansa

15:30

- "L'Italia è pronta a mettere il veto se l'accordo sul bilancio 2014-2020 non fosse equo per i nostri cittadini e fosse gravoso per il nostro paese". Lo ha detto il ministro per gli affari europei Enzo Moavero al termine del consiglio Ue Affari Generali dedicato alla preparazione del vertice di giovedì e venerdì sul bilancio europeo.