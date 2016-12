foto Guardia di Finanza di Fiumicino 09:35 - Tossicodipendente e distratto, viene smascherato da un poliziotto in pensione. Fatale per Donald Junior Green, 23enne apprendista carrozziere di Oldham, nei pressi di Manchester, è stata la festa di Halloween e, in particolare, la visita di tre fratellini per il tradizionale rito del "dolcetto o scherzetto". Invece di dare ai piccoli dei dolciumi, lui ha consegnato loro delle bustine di coca. E il papà lo ha incastrato. - Tossicodipendente e distratto, viene smascherato da un poliziotto in pensione. Fatale per Donald Junior Green, 23enne apprendista carrozziere di Oldham, nei pressi di Manchester, è stata la festa di Halloween e, in particolare, la visita di tre fratellini per il tradizionale rito del "dolcetto o scherzetto". Invece di dare ai piccoli dei dolciumi, lui ha consegnato loro delle bustine di coca. E il papà lo ha incastrato.

Una distrazione fatale insomma, in seguito alla quale oggi Green è stato condannato e affidato a una comunità per disintossicarsi. La sera del 31 ottobre i tre fratellini mascherati da fantasmi bussano alla porta di Green, accompagnati dal papà nel tradizionale giro del quartiere per Halloween. Chiedono caramelle e cioccolatini, e Donald se li è già preparati in tasca. Ma in realtà, il giovane sbaglia regalo: pesca dalla tasca sbagliata e, invece dei dolciumi, consegna ai piccoli un involto con otto bustine di cocaina che aveva appena acquistato per sè da uno spacciatore, in cambio di 200 sterline, cioè quasi 250 euro.



Il giovane si accorge subito dell'errore e si precipita in strada alla ricerca dei tre ragazzini per farsi restituire il pericoloso regalo. Ma i tre sono spariti: inutile la caccia di Donald per le strade del quartiere.



Finito il tour di Halloween, i fratellini arrivano a casa e si spartiscono il "dolce" bottino. Ma il papà, un poliziotto in pensione, capisce subito che il regalo di Donald non è esattamente un dolcetto per bambini e avverte i colleghi in servizio dando loro l'indirizzo del tossicoipendente.



Green è comparso davanti al giudice ed è stato condannato per direttissima a 12 mesi di affidamento a una comunità di disintossicazione, a 130 ore di lavoro socialmente utile e al pagamento delle spese processuali per un totale di 145 sterline, circa 180 euro. "Non lo faccio più", sembra abbia mormorato, sconsolato imputato. Non si è ben capito se si riferisse all'uso di sostanze stupefacenti o l'errore della notte di Halloween...