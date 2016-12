foto Ap/Lapresse

08:45

- Israele intende dare "più tempo, ma non illimitato" ai negoziati condotti dagli egiziani per ottenere una tregua a Gaza, prima di avviare l'invasione di terra. Lo ha detto il portavoce del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, Mark Regev che poi aggiunto: "in contemporanea i preparativi per l'offensiva di terra continuano".