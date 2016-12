Non ci sarà la tregua mediata dall'Egitto tra Israele e i militanti della striscia di Gaza. Il cessate il fuoco doveva entrare in vigore dalla mezzanotte locale, ma Israele ha frenato: "Prima stop razzi per 24 ore". Anche Hamas successivamente ha fatto marcia indietro. Negli attacchi hanno perso la vita altri nove palestinesi.

00:27 Al Jazeera: esplosione a Gaza

Una potente esplosione ha scosso Gaza City. Lo scrive il corrispondente di Al Jazeera dalla Striscia di Gaza via Twitter.

22:55 Hillary Clinton: "Tregua nei prossimi giorni"

Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha ricordato da Gerusalemme che gli Usa lavoreranno con Israele e Egitto per giungere a un tregua a Gaza "nei prossimi giorni", ribadendo al contempo al premier Benyamin Netanyahu che l'impegno di Washington per la sicurezza d'Israele "è solido come una roccia e incrollabile".

22:29 Gaza, colpito edificio della France Presse

Negli ultimi minuti gli aerei israeliani hanno ripetutamente colpito il centro di Gaza. Fra gli edifici nel mirino, quello che ospita la sede dell'agenzia France Presse.

21:21 Hamas: "Non ci sarà nessuna tregua"

Dopo l'annuncio della presidenza egiziana anche Hamas conferma che oggi non sarà annunciata la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza, attribuendo la responsabilità ad Israele che non avrebbe ancora risposto alle proposte avanzate. Lo ha dichiarato Ezzat al-Rishq, uno degli esponenti del movimento.

20:49 Egitto: "Oggi nessuna tregua"

Fonti della presidenza egiziana, citate dalla Cnn, riferiscono che a differenza di quanto annunciato in precedenza non prevedono oggi di poter fare alcun annuncio sulla fine delle ostilità tra israeliani e palestinesi.

19:54 Hamas: negoziati ancora in corso

I negoziati per la tregua sono ancora in corso a Il Cairo. Lo ha detto il portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum, all'emittente Al Jazeera. Barhoum ha spiegato che i contatti sono in corso e si attende il via libera israeliano alla proposta, attraverso la mediazione egiziana.

19:21 Quinta vittima israeliana: è un civile

Dopo la notizia dell'uccisione di un soldato israeliano i media hanno riferito che il numero delle vittime israeliane è salito a 5. Si tratta di un civile.

19:14 Bagnasco: "Il mondo si scuota, colpiti i più deboli"

"Il mondo dovrebbe scuotersi di fronte a questa situazione incancrenita che continua a mietere morte e insicurezza, soprattutto colpendo le persone più indifese, più deboli e i bambini in primo luogo": l'ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, che è intervenuto sul conflitto tra Israele e Palestina nella Striscia di Gaza a margine di una messa celebrata nella Caserma Vittorio Veneto sede del Comando Legione Carabinieri Liguria.

19:06 Colpo di mortaio uccide soldato israeliano: è il quarto

Quarta vittima tra le fila dell'esercito israeliano dall'inizio dei combattimenti sulla Striscia di Gaza. Un colpo di mortaio ha ucciso un soldato di 18 anni nella zona di Eshkol.

17:56 Israele: prima della tregua stop razzi per 24 ore

Israele, riferisce la Cnn, ha chiarito che prima di sottoscrivere qualsiasi accordo per un cessate il fuoco vuole 24 ore ininterrotte di calma, senza il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza.

17:40 Israele: "Accordo per tregua ancora non concluso"

Apparente doccia fredda di Israele sulla tregua annunciata da Hamas e Jihad islamica. Il portavoce del governo ha dichiarato che l'accordo con i miliziani della Striscia di Gaza non è stato ancora sottoscritto: "La palla è ancora in gioco".

17:30 Gaza, tregua in vigore da mezzanotte

Israele e i militanti della striscia di Gaza hanno acconsentito alla tregua mediata dall'Egitto. Il cessate il fuoco sarà dichiarato alle 21 ed entrerà in vigore dalla mezzanotte locale (le 23 in Italia). Lo ha riferito il funzionario di Hamas Ayman Taha che, parlando da Il Cairo, ha spiegato: "E' stato raggiunto un accordo per la calma".

15:31 Raid su Gaza, si aggrava il bilancio: 9 morti

E' salito a nove il numero di palestinesi uccisi, oltre a diversi altri feriti, negli ultimi raid condotti dall'aviazione israeliana contro due edifici e un'automobile nel rione di Tel al-Hawa di Gaza City. Tra le vittime anche due bambini.

15:22 Nuovo raid israeliano su Gaza, 5 morti

Almeno cinque palestinesi sono morti in un nuovo raid aereo israeliano contro la Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministero della Sanità di Hamas. "Cinque persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite nell'attacco aereo sul quartiere di Sabra", ha detto il portavoce del ministero Ashraf al Qudra. Il bilancio complessivo, mentre proseguono i bombardamenti, ha superato i 120 morti.

15:16 Israele ordina l'evacuazione del sud di Gaza

L'esercito israeliano ha ordinato attraverso volantini e sms alla popolazione della zona sud di Gaza City di evacuare l'area dove sono in corso raid aerei con morti e feriti secondo le prime informazioni. A Gaza resta forte il timore che un'operazione terrestre israeliana possa essere prossima malgrado gli annunciati spiragli di tregua.

Ultimo aggiornamento 00:27