foto Ap/Lapresse

18:30

- L'Unione europea chiede l'immediata cessazione delle ostilità fra la Striscia di Gaza e Israele. L'appello per il cessate il fuoco è stato lanciato dai ministri degli Esteri al termine della riunione a Bruxelles. L'Ue - si legge in una nota - è profondamente rattristata per "le perdite di vite civili da entrambe le parti". Israele, sostengono i ministri dei 27 Paesi, "ha il diritto di proteggere la sua popolazione dagli attacchi di Hamas".