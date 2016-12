foto Ansa

15:27

- "Gaza resiste ferma alla macchina omicida israeliana". Lo ha detto, parlando al Cairo, il capo di Hamas, Khaled Meshaal. Un'invasione di terra, ha aggiunto, "non sarà un pic-nic, bensì un disastro politico" per Israele e il suo primo ministro, Benjamin Netanyahu. Nel centro di Gaza, intanto, un nuovo raid israeliano ha colpito per la seconda volta un edificio che ospita diverse redazioni giornalistiche, provocando almeno un morto e tre feriti.