foto Ansa

14:24

- Una tregua per fermare le violenze a Gaza è vicina. Lo annuncia il premier egiziano, Hisham Kandil, spiegando che "i negoziati sono ancora in corso". "Spero che si possa arrivare presto a un accordo", ha aggiunto. Fonti qualificate parlano di tre punti in sospeso: il "no" di Hamas alla consegna delle armi, alla tregua lunga chiesta da Israele e il rifiuto della politica degli assassini mirati condotta da Tel Aviv.