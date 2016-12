foto Ap/Lapresse

11:16

- "Sono molto preoccupato per l'escalation" a Gaza, dove da una parte "gli attacchi contro Israele devono cessare" e dall'altra "la comunità internazionale si aspetta che Israele mostri moderazione". E' quanto ha affermato il segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen. La Nato "non è coinvolta nel processo di pace in Medio Oriente", ha voluto precisare Rasmussen, esprimendo poi "profondo rammarico" per la morte dei civili.