- Filippo d’Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta, celeberrimo per le sue gaffe ha fatto proseliti: anche l’account Twitter della compagnia di bandiera del Regno Unito, la British Airways, ne ha fatta una da fare impallidire qualsiasi gaffeur, ha ritwittato un tweet razzista.

La storia è cominciata quando un passeggero della British Airways che, sul social network si firma “Asian Ronaldo”, si è lamentato della cancellazione del proprio volo su Twitter. Un altro utente ha replicato ordinando gli di tornare al suo “c…di Paese”. La compagnia non ci ha pensato due volte e ha ritwittato il post.

Questo ha scatenato la rabbia degli utenti che hanno costretto la Ba a scusarsi proprio su Twitter. “Ci scusiamo per l’inconveniente” ha postato l’account ufficiale della compagnia “e stiamo indagando su come è successo.

Una portavoce della compagnia ha dichiarato che non c’è stata nessuna lamentela ufficiale da parte dei vertici della compagnia. Di sicuro, la British Airways, però, è stata messa in ridicolo agli occhi di tutti i navigatori, non dei cieli, ma di Internet.