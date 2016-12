Nuova giornata di sangue a Gaza con l'ennesimo raid israeliano che provoca tre morti tra cui un bimbo di 5 anni. Centosette le vittime dall'inizio dell'offensiva. L'attacco aereo ha colpito il quartiere di Zeitun e le navi da guerra israeliane hanno bombardato la Striscia. Quattro persone sono morte in un attacco aereo israeliano contro la Torre Shoruq, che funge da media center. Obama ha chiamato Morsi e Netanyahu.

23:06 Nuovo raid, quattro morti tra cui due bambini

Altri quattro palestinesi, due bambini di 4 e 2 anni e i loro genitori, sono stati uccisi in un nuovo raid israeliano sulla Striscia di Gaza, nel settore di Beit Lahiya. Lo riferiscono fonti mediche locali, secondo le cui stime il numero dei morti della serata sale a sei e quello totale delle vittime nella Striscia di Gaza in sei giorni d'ostilità a 107 uccisi e oltre 700 feriti.

21:53 Terzi: "Operazione di terra troppo pericolosa"

L'escalation di violenza a Gaza e un'eventuale operazione di terra da parte di Israele vanno evitate in tutti i modi perché "troppo pericolose", "esponenzialmente più pericolose" di quattro anni fa, quando ci fu l'operazione Piombo fuso. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, in un'intervista alla Cnn. Israele, ha aggiunto, è disposta a fermare le operazioni a condizione di avere garanzie che Hamas interrompa il lancio di razzi.

21:10 Israele esamina la proposta dell'Egitto

Il gabinetto di sicurezza del premier israeliano, Benyamin Netanyahu, si è riunito per esaminare la proposta di tregua egiziana, con i gruppi armati palestinesi di Gaza. Lo ha reso noto la radio pubblica di Israele.

20:06 Obama a Morsi: "Hamas fermi il lancio dei razzi"

"Hamas deve fermare il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza su Israele". E' quanto ha chiesto il presidente americano, Barack Obama, al presidente egiziano, Mohamed Morsi, nel corso di una telefonata.

20:03 Obama chiama Morsi e Netanyahu

Il presidente americano, Barack Obama, ha chiamato il presidente egiziano Mohamed Morsi e il premier israeliano, Benyamin Netanyahu. Lo rende noto la Casa Bianca.

18:21 Ban Ki Moon in Egitto

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon, è arrivato a Il Cairo, dove domani incontrerà il presidente egiziano Mohamed Morsi e il premier Hisham Qandil. In programma anche un un colloquio col segretario generale delle Lega araba, Nabil el Araby. Già stasera Ban Ki Moon vedrà il ministro degli Esteri, Kamel Amr.

18:01 Già schierati 40mila soldati israeliani al confine

Dei 75mila riservisti israeliani richiamati in servizio per l'eventuale offensiva di terra nella Striscia di Gaza, già 40mila sono schierati lungo il confine dell'enclave costiera, con decine di carri armati e blindati. Lo ha riferito la radio israeliana.

17:57 Unicef: "Da inizio conflitto uccisi 18 bambini"

Almeno 18 bambini palestinesi hanno perso la vita e 252 sono quelli rimasti feriti dall'inizio delle ostilità a Gaza. Ci sono bambini anche tra i 50 civili israeliani feriti: questi gli ultimi dati dell'Unicef. Ma il bilancio delle vittime, avverte l'organizzazione, si aggrava di ora in ora.

17:57 Ue: stop alle ostilità

L'Ue chiede l'immediata la cessazione delle ostilità fra la Striscia di Gaza e Israele. E' quanto affermano i ministri degli Esteri da Bruxelles.

17:22 Hamas: "Finora 100 vittime"

Da mercoledì, data dell'inizio dell'offensiva aerea israeliana in risposta al continui lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, le vittime palestinesi nella hanno raggiunto quota 100. Tra questi si contano 24 bambini e 10 donne. Lo riferisce il ministero della Salute, gestito da Hamas, sulla sua pagina Facebook.

15:54 Attacco a media center, 4 morti

Quattro persone sono morte a Gaza in un attacco aereo israeliano contro la Torre Shoruq, che funge da media center. Due vittime sono giornalisti di mezzi stampa locali, identificati in Ramez Harb e Saad Sueilen. L'identità degli altri due non è nota, tra questi ci sarebbe anche un militante della Jihad Islamica.

15:22 Hamas: "Se Israele vuole la tregua, fermi i raid"

"E' Israele che ha chiesto la tregua a Gaza all'Egitto e ai paesi della regione ma se la vuole deve cessare il fuoco per prima perché sono stati loro a iniziare la guerra". Lo ha detto il leader di Hamas, Khaled Meshaal, in una conferenza stampa a Il Cairo.

15:12 Hamas: "Invasione Gaza non sarà un pic-nic"

Un'invasione di terra di Gaza "non sarà un pic-nic, bensì un disastro politico" per Israele e il suo primo ministro, Benjamin Netanyahu. Ha dichiarato ancora il leader di Hamas, Khaled Meshaal.

15:09 Capo Hamas: "Resistiamo ad attacco omicida"

"Gaza resiste ferma alla macchina omicida israeliana". Lo ha detto il capo di Hamas, Khaled Meshaal, dal Cairo dove ha ammesso che l'uccisione del capo militare Ahmad Jabari è stata "un duro colpo. Ma dopo di lui ci sono molti altri eroi", ha aggiunto.

14:50 Gaza, centrato media center, si temono vittime

Un edificio nel centro di Gaza che ospita diverse redazioni giornalistiche è stato colpito e severamente danneggiato dall'aviazione israeliana. Si tratta del secondo attacco su quell'edificio in 24 ore. Fra i detriti, riferiscono testimoni, sembrano esserci morti e feriti.

