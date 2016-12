foto Ap/Lapresse

23:53

- Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza: l'ultimo, compiuto nel settore di Rafah, al sud, vicino al confine egiziano, ha provocato la morte di altre tre persone, secondo fonti dei servizi locali d'emergenza medica. Due, individuati come miliziani, sono stati centrati a bordo di una vettura, mentre la terza persona è una donna di 60 anni, colpita da una scheggia vagante. In totale il numero dei morti palestinesi di oggi sale così a 29.