23:16

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, è "profondamente addolorato" per la strage della famiglia Aldalu, a causa del persistere degli scontri nella Striscia di Gaza, che ha visto la morte di molte persone tra cui donne e bambini. Ban, in una nota, si è detto preoccupato anche per il continuo lancio di razzi. "Tutto questo deve finire", chiosa, sollecitando le parti a cooperare per giungere ad un immediato cessate il fuoco.