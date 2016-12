foto Ap/Lapresse

- La guerra non è un'opzione né mai una soluzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, durante la sua visita in Israele e nei Territori palestinesi. Bisogna intervenire "urgentemente" per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ha aggiunto il capo della diplomazia francese. "Le parole chiave sono due: urgenza e cessate il fuoco".