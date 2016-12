foto Ap/Lapresse

20:12

- Ha lasciato Il Cairo l'inviato israeliano, che malgrado le smentite ufficiali del governo, si era recato nella capitale egiziana per partecipare alle trattative mediate dall'Egitto per raggiungere un accordo per una tregua con Hamas. L'emissario, secondo quanto riferito da siti arabi ripresi dall'israeliano Yediot Ahronoth, sarebbe tornato indietro con le condizioni poste da Hamas per il cessate il fuoco.