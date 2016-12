foto Ap/Lapresse

17:30

- Una bomba ha colpito un minibus a Nairobi, in Kenya, uccidendo sette persone e ferendone altre 29. Dopo l'esplosione, la polizia ha sparato in aria diversi colpi di arma da fuoco per disperdere la folla inferocita, che aveva accerchiato il presunto attentatore per linciarlo. L'uomo, forse membro di una cellula del gruppo somalo di al Shabaab, è stato portato al distretto di polizia per essere interrogato.