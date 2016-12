foto Ansa

14:18

- "Sosteniamo il diritto all'autodifesa di Israele, ma lavoriamo attivamente con tutte le parti nella regione per fermare il lancio di missili di Hamas senza ulteriori escalation di violenza". Così ha parlato Barack Obama commentando la crisi in Medio Oriente. Il presidente ha detto che le prossime 36-48 ore saranno cruciali per capire se ci sia la possibilità di fare progressi per risolvere la difficile situazione.