foto Dal Web

10:59

- Per ripararsi dal gelo della notte, in Cina cinque ragazzini di strada si sono rifugiati in un cassonetto della spazzatura. I cinque sono stati ritrovati morti da un netturbino: probabilmente gli adolescenti sono rimasti soffocati nel sonno. Lo riferisce la stampa locale. La tragedia è accaduta a Bijie, una città della provincia di Guizhou. Si tratta di una zona di montagna dove la notte la temperatura scende spesso sotto lo zero.