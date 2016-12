foto Ansa

07:53

- Nuovi lanci di razzi da Gaza sul Neghev. Alcuni sono stati lanciati su Ashqelon, dove un edificio è stato centrato. Non ci sono vittime. Le sirene di allarme risuonano con insistenza anche a Beer Sheva. Tutte le scuole che si trovano a distanza inferiore a 40 chilometri da Gaza restano chiuse per prudenza. Massima allerta della polizia israeliana nella zona per il timore che Hamas possa cercare di condurre attentati partendo dalla Cisgiordania.