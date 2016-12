foto Ap/Lapresse

06:54

- Ancora una tragica protesta in Tibet. Una donna di 27 anni si è data fuoco ed è morta mentre gridava slogan per il Tibet libero dai cinesi e per il ritorno del Dalai Lama. L'episodio nella contea di Rebgong nella provincia occidentale del Qinghai A seguito di queste immolazioni, i militari cinesi hanno bloccato le vie d'accesso e le telecomunicazioni, censurando internet nell'area.