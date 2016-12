Israele, nuovi lanci sul Golan

06:31 - Nuovo fronte per Israele. L'artiglieria ha aperto il fuoco in direzione del territorio siriano in risposta a lanci che hanno colpito, senza causare vittime, un veicolo militare di Israele nella parte di Golan occupata dallo Stato ebraico. Lo rende noto l'esercito israeliano. "I soldati hanno risposto con l'artiglieria", ha spiegato un portavoce militare.