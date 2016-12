Continua lo scontro tra Israele e Hamas. Raid aerei sulla Striscia di Gaza e pioggia di razzi sul sud d'Israele, dove molti civili sono in fuga. Settanta le vittime, tra cui anche molti bambini. Ucciso un capo di Hamas. Trattative al Cairo per il cessate il fuoco. Obama assicura il suo sostegno a Israele ma lancia un appello per evitare un'escalation di violenza e Shimon Peres accusa: "Hamas vuole distruggerci".

22:26 Nuovo raid su Gaza, altri 3 morti

Altri tre palestinesi, fra cui un bimbo di 6 anni, sono rimasti uccisi in un'ulteriore tornata di raid condotta dall'aviazione israeliana sulla Striscia di Gaza controllata da Hamas. Lo dicono fonti mediche locali. Uno dei raid è stato registrato a Gaza City, dove sono morti due uomini, mentre un secondo è stato condotto a Jabaliya, nel nord della Striscia. In tutto il numero di morti palestinesi sale oggi a 26.

21:17 Francia: "La guerra non è un'opzione"

La guerra non è un'opzione né mai una soluzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, durante la sua visita in Israele e nei Territori palestinesi. Bisogna intervenire "urgentemente" per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ha aggiunto il capo della diplomazia francese. "Le parole chiave sono due: urgenza e cessate il fuoco".

20:23 Morsi incontra il capo di Hamas

Il presidente egiziano Mohamed Morsi ha incontrato il leader di Hamas Khaled Meshaal al Cairo. Lo riferiscono fonti della presidenza egiziana.

20:04 Ministro francese: "Guerra non è un'opzione"

La guerra non è un'opzione né mai una soluzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius durante la sua visita in Israele e nei Territori palestinesi. Bisogna intervenire "urgentemente" per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ha detto ancora il capo della diplomazia francese. "La guerra non è un'opzione. E non è mai una soluzione. Le parole chiave sono due: urgenza e cessate il fuoco", ha detto Fabius in una conferenza stampa a Tel Aviv.

19:48 Inviato Israele lascia Il Cairo

Ha lasciato Il Cairo l'inviato israeliano, che malgrado le smentite ufficiali del governo, era da oggi nella capitale egiziana per partecipare alle trattative mediate dall'Egitto per raggiungere un accordo per una nuova tregua con Hamas. L'inviato sarebbe tornato indietro con le condizioni poste da Hamas per il cessate il fuoco. Lo riferiscono siti arabi ripresi dall'israelino Yediot Ahronoth.

19:44 Da inizio raid, giornata più sanguinosa

E' salito ad almeno 23 morti, inclusi 9 bambini e 5 donne, il bilancio provvisorio dei raid israeliani - in risposta al continuo lancio di razzi - di oggi nella Striscia di Gaza, la giornata più sanguinosa da mercoledì, quando è iniziata l'offensiva delle forze di Tel Aviv. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas. In totale si contano, al momento, 70 morti e oltre 600 feriti, in 5 giorni.

19:43 Ambasciata Usa chiude servizi consolari

L'ambasciata degli Stati Uniti in Israele ha sospeso i servizi consolari e dato istruzioni ai dipendenti di lasciare i figli a casa e non portarli a scuola nelle aree a sud di Herzliya, inclusa l'intera area metropolitana di Tel Aviv. Lo riferisce il sito di Haaretz aggiungendo che gli impiegati dell'ambasciata a Beer Sheva sono stati temporaneamente trasferiti a nord di Herzliya.

18:25 Razzi intercettati su Tel Aviv, no vittime

Nuovo successo del sistema di difesa aerea israeliana Iron Dome, che ha intercettato due razzi sui cieli di Tel Aviv. Lo ha reso noto il portavoce della polizia Mark Rosenfeld aggiungendo che "non ci sono notizie di danni o feriti".

17:52 Intercettato attacco su Tel Aviv

L'attacco su Tel Aviv di questo pomeriggio, il secondo della giornata, è stato intercettato dalla batteria di difesa aerea Iron Dome. Lo hanno confermato fonti militari israeliane. Gli abitanti hanno udito una esplosione fortissima e hanno visto un bagliore. Due i razzi intercettati.

17:24 Cento razzi sul sud di Israele

Sono oltre 100 i razzi sparati sul sud di Israele dalla mezzanotte di sabato. L'esercito israeliano ha invece detto di aver colpito oltre 50 strutture a Gaza, tra le quali postazioni di lancio, tunnel e depositi di armi. Complessivamente circa 905 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, di cui 302 intercettati dal sistema antimissili.

17:17 Erdongan: "Se tregua ritarda, danno per tutti"

"E' necessario un cessato il fuoco immediato, nelle prossime 24 ore, perché un ritardo danneggerà entrambe le parti, palestinesi e israeliani". Lo ha affermato il premier turco Recep Tayyib Erdogan durante il business forum turco-egiziano.

16:40 Netanyahu: "Stop razzi, poi discutiamo"

"Prima abbiamo bisogno che il fuoco cessi e poi possiamo discutere qualsiasi altra cosa. Metà Israele è sotto il fuoco, questo non può andare". Lo ha detto il premier Beniamyn Netanyahu a margine di un colloquio con il ministro degli esteri francese.

16:34 Farnesina: evacuati 9 cooperanti italiani

Sono stati evacuati stamani i nove cooperanti italiani che erano rimasti bloccati a Gaza. Lo riferisce la Farnesina. Quando le condizioni di sicurezza lo hanno consentito, i nove connazionali (otto operatori umanitari e una missionaria laica del "movimento dei Focolari") sono stati fatti salire su un apposito convoglio richiesto dall'Unità di Crisi e dal Consolato Generale a Gerusalemme e organizzato dal dispositivo Unrwa delle Nazioni Unite.

16:25 Gaza, bilancio vittime sale a 70

Tre persone sono state uccise in nuovi raid compiuti dall'aviazione israeliana nella Striscia di Gaza, portando il totale complessivo delle vittime palestinesi da mercoledì a 70, secondo fonti mediche. Si tratta di tre uomini, riferiscono i media online locali: due erano a bordo d'un veicolo centrato da un missile a Jabaliya, uno invece è stato ucciso a Gaza City. Sale intanto a 10, incluse donne e bambini, il bilancio dei morti estratti dalle macerie di un edificio residenziale colpito nel rione Nasser di Gaza.

16:25 Domani appello allo stop escalation dai ministri Ue

I ministri degli Esteri Ue domani faranno un appello alla calma e per lo stop dell'escalation di violenze tra Gaza e Israele. E' quanto si apprende da fonti Ue alla vigilia del Consiglio affari esteri che si terrà domani a Bruxelles, dove i rappresentanti dei 27 terranno un "dibattito aperto" sulla situazione in Medio Oriente, le cui conclusioni, però, hanno tenuto a sottolineare le fonti, "non si possono anticipare" dato anche lo "stato di incertezza" sugli sviluppi ora dopo ora nella regione.

Ultimo aggiornamento 22:26