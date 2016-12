foto Ansa

01:03

- Cuneyt Unal, il reporter turco rapito il 21 agosto in Siria, è stato rilasciato. Lo ha annunciato Hasan Akgol, il numero due del Partito Repubblicano del Popolo, il principale partito di opposizione in Turchia, citato dall'agenzia Anadolu. Unal era stato bloccato insieme al suo collega giordano, Bashar Fami, mentre si stava dirigendo ad Aleppo per coprire gli eventi del conflitto. L'uomo è in buone condizioni e presto rientrerà ad Ankara.