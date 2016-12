foto Ansa

11:01

- Il governo israeliano ha smentito le indiscrezioni che parlavano di un accordo vicino per una tregua in Medioriente e ha negato la presenza di suoi rappresentanti al Cairo per siglare il cessate il fuoco. La notizia era stata data dal presidente egiziano, Mohammed Morsi, e rilanciata anche da Al Jazeera che aveva parlato di una "tregua a partire da mezzanotte". Intanto salgono a 48 i morti dei raid.