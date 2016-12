foto Ap/Lapresse

19:30

- Il presidente Monti, profondamente preoccupato per l'escalation della violenza nella Striscia di Gaza, sta intensificando i contatti con le parti in causa e con tutti gli attori regionali per favorire una immediata cessazione di ogni violenza e la ripresa del dialogo. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi, che parla di una telefonata tra Monti e il suo omologo d'Israele, Benjamin Netanyahu, in cui l'Italia auspica una tregua al più presto.