- Fine settimana di manifestazioni in Francia contro la proposta del nuovo governo socialista di introdurre matrimoni e adozioni per le coppie omosessuali. Circa 100mila persone hanno partecipato in una decina di città, a cortei indetti da organismi molto diversi tra loro: da associazioni di famiglie ai "musulmani patrioti", da ong pro-life a gruppi di sinistra moderata. A Parigi, manifestanti in piazza con t-shirt rosa e palloncini colorati.