Incidente mortale in Egitto

Almeno 47 bambini e due adulti sono morti in un incidente avvenuto in Egitto. Le vittime erano a bordo di uno scuolabus quando un treno ha travolto il mezzo. Il bus arrivava dalla città egiziana di Manfalut, vicino ad Assiut. Il governatore locale ha immediatamente chiesto l'apertura di un'inchiesta. Il passaggio a livello dove è avvenuto l'incidente era rimasto alzato poiché il casellante dormiva

Il tragico incidente è avvenuto ad un passaggio a livello presso Assiut, nell'Egitto meridionale. "Vi sono molti morti e feriti fra i ragazzi. Li stiamo contando e trasferendo negli ospedali", ha riferito un portavoce del ministero della Sanità, Mamdouh al-Weshahi.



Si dimette il ministro dei Trasporti

Il ministro egiziano dei Trasporti ha presentato le sue dimissioni al presidente Mohammed Morsi dopo il tragico incidente. Si teme che qualcosa nella gestione del passaggio a livello non abbia funzionato a dovere. Il presidente Mohamed Morsi ha ordinato al primo ministro, ai ministri della Difesa e della Salute e al governatore di Assiut "di offrire tutta l'assistenza possibile alle famiglie delle vittime".



Già all'inizio di novembre si era verificato un altro incidente ferroviario in Egitto. In quell'occasione due treni si erano scontrati nel governatorato di Faiyum, 85 chilometri a sud del Cairo, provocando quattro morti. Il peggior disastro ferroviario in Egitto rimane quello del febbraio 2002, quando morirono oltre 300 persone.