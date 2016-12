Su Facebook la giornata contro l'amico inutile: via alle cancellazioni tra gli utenti

foto Facebook 08:04 - Avere tanti amici su Facebook non è una cosa difficile. Ma quanti di questi mandano messaggi interessanti? Proprio partendo da questa domanda negli Stati Uniti è stata creata, ed è ormai diventata una prassi annuale, la giornata della cancellazione degli amici fastidiosi. Ma attenzione: esiste un plug in che avvisa gli utenti quando sono stati eliminati, preparate, dunque, una scusa accettabile. - Avere tanti amici su Facebook non è una cosa difficile. Ma quanti di questi mandano messaggi interessanti? Proprio partendo da questa domanda negli Stati Uniti è stata creata, ed è ormai diventata una prassi annuale, la giornata della cancellazione degli amici fastidiosi. Ma attenzione: esiste un plug in che avvisa gli utenti quando sono stati eliminati, preparate, dunque, una scusa accettabile.

Tutto è cominciato due anni fa quando il presentatore statunitense Jimmy Kimmel durante il suo show sull'Abc dichiarò la propria personale guerra contro i contatti inutili in Facebook. Dal pseudo artista che posta le immagini di tutto ciò che mangia, alla aspirante starlette che infila le sue foto ammiccanti ogni 15 minuti.



Ma il bello del social network è che basta un click per togliersi di torno chi "disturba" la propria navigazione. "National UnFriend Day", così è stata ribattezzata questa giornata che si svolge ogni 17 novembre. Non siamo nella vita reale quindi non dobbiamo fare molto per "staccare" la spina. Ma allo stesso tempo bisogna essere pronti a rispondere a qualche domanda. Su internet esistono dei plug in che permettono di sapere chi ci ha mandati a quel paese.



Questi software, ormai disponibili su tutti i browser, ci allertano quando i nostri amici di Facebook ci hanno cancellati. Ma non fatevi incastrare dai sentimentalismi: se avevate deciso di cancellarli un motivo valido ci sarà stato. Buon "UnFriend Day" a tutti.