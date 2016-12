L'ipotesi di una tregua in Medioriente potrebbe concretizzarsi. Ad annunciarlo è stato il presidente egiziano, Mohammed Morsi, che sta cercando l'accordo per un cessate il fuoco tra Hamas e Israele. La posizione più dura è proprio quella di Tel Aviv che, dopo aver schierato l'esercito e minacciato di entrare nella Striscia di Gaza, ha smentito le voci che parlavano di una tregua. Si aggrava, intanto, il bilancio delle vittime negli scontri.

01:42 Nuovi raid israeliani su Gaza: due morti

La sede di un canale televisivo vicino ad Hamas è stata colpita da un raid aereo israeliano a Gaza. Nel bombardamento sarebbero rimaste ferite almeno tre persone. Lo confermano fonti ospedaliere, senza precisare se si tratti di giornalisti e quali siano le loro condizioni. Un secondo attacco avrebbe provocato due morti e dieci feriti nel nord della città.

22:46 Sale a 15 il bilancio dei morti palestinesi

E' salito a 15 il bilancio dei palestinesi uccisi oggi dai bombardamenti aerei israeliani. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Dall'inizio dell'offensiva, quattro giorni fa, le persone che hanno perso la vita sono in tutto 48, di cui 45 palestinesi e 3 israeliani. Si registrano, inoltre, 400 palestinesi e 15 israeliani feriti.

22:09 Israele smentisce voci su una tregua

Alti ufficiali israeliani hanno negato le notizie, diffusesi in serata, secondo cui rappresentanti israeliani sono stati inviati al Cairo per firmare un cessate il fuoco. Lo dice il sito Ynet.

22:08 Morsi: "Presto tregua tra Hamas e Israele"

Israele e Hamas potrebbero presto raggiungere un accordo per una tregua, ha detto il presidente egiziano Morsi. "C'e' qualche indicazione sulla possibilità di un cessate il fuoco presto", ha dichiarato il presidente egiziano nel corso di una conferenza stampa con il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan aggiungendo che comunque non ci sono ancora "garanzie".

21:09 Al Jazeera: "Tregua a mezzanotte"

Una tregua a Gaza "entrerà in vigore a Gaza a partire dalla mezzanotte" di oggi. Lo afferma un corrispondente di Al Jazeera.

21:01 Hamas pone le condizioni per la tregua

Le condizioni che Hamas pone per accettare la tregua sono lo stop agli omicidi mirati israeliani e l'apertura dei valichi. Lo riferisce una fonte del ministero degli Esteri egiziano.

20:44 Missione Lega Araba a Gaza entro 48 ore

Una delegazione della Lega Araba si recherà a Gaza entro i prossimi due giorni. Lo ha annunciato il segretario generale, Nabil el Araby, al termine della riunione straordinaria dei ministri degli esteri arabi.

20:35 Oggi 12 morti a Gaza

Sono almeno 12 i palestinesi rimasti uccisi oggi a Gaza nei raid aerei israeliano. Nell'ultimo ci sono state due vittime centrate da un razzo mentre viaggiavano in un'automobile nella zona di Khan Yunes, a Sud di Gaza. Il bilancio dall'inizio dell'offensiva, 4 giorni fa, è di 44 morti palestinesi e 3 israeliani.

18:59 Monti chiama Netanyhau: "Preoccupato da escalation violenza"

"Il presidente Monti, profondamente preoccupato per l'escalation della violenza nella striscia di Gaza, sta intensificando i contatti con le parti in causa e con tutti gli attori regionali al fine di favorire una immediata cessazione di ogni violenza e la ripresa del dialogo". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, che parla di una telefonata ricevuta da parte del primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu.

18:14 Capo Lega Araba: "Romperemo l'embargo"

Il segretario generale della Lega Araba, Nabil el Araby, comunica l'impegno dell'organismo a non allentare il sostegno ai palestinesi e annuncia l'eventuale rottura dell'embargo imposto a Gaza.

18:12 Lega Araba: "Da Israele crimini contro l'umanità"

Aprendo la riunione straordinaria dei ministri degli Esteri arabi, convocata sulle tensioni in Palestina, il segretario generale della Lega araba, Nabil el Araby, ha dichiarato: L"aggressione israeliana a Gaza è un crimine contro l'umanità". Nabil e il maggior numero possibile dei ministri della Lega domani si recheranno a Gaza.

17:59 Riunione straordinaria della Lega Araba

E' cominciata la riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della Lega araba, chiesta dal presidente palestinese Abu Mazen, per discutere di Gaza. All'esame la possibilità di una missione a Gaza guidata dal segretario generale, Nabil el Araby.

17:57 Sms a israeliani: "Gaza sarà la vostra tomba"

"Gaza sarà la vostra tomba": è il messaggio sms ricevuto oggi da migliaia di israeliani inviato dal braccio armato della Jihad islamica palestinese. Lo riferiscono le emittenti israeliane.

17:31 Hamas pronta a battaglia se invasione da terra

Fonti di Hamas hanno riferito che l'ala militare dell'organizzazione è pronta alla battaglia con attentati suicidi, in caso l'esercito israeliano lanci un'operazione di terra. Lo riporta Ynet che richiama quanto pubblicato su uno dei siti del gruppo.

17:25 Gaza: 1.000 raid da inizio offensiva

L'aviazione israeliana ha condotto 1.000 attacchi dall'inizio della attuale offensiva contro le infrastrutture militari di Hamas. Lo afferma il generale Eden Atias, ex comandante della base aerea di Nevatim (Neghev) e attuale rappresentante delle forze armate israeliane in Canada.

