foto Ap/Lapresse

05:02

- Un incendio in un impianto chimico vicino Dallas, in Texas, sta creando il panico. L'area circostante è stata immediatamente evacuata e i pompieri sono intervenuti per domare le fiamme. Tutti i 41 lavoratori dello stabilimento Nexeo Solutions di Garland (Dallas, Texas) sono al sicuro, riferisce la società.