foto Ansa

00:17

- L'aviazione israeliana ha colpito a Gaza un edificio che secondo l'intelligence nascondeva un laboratorio per la produzione di droni militari artigianali per conto di Hamas. Lo riferisce un comunicato del portavoce militare israeliano, confermando che raid aerei sono proseguiti anche in serata nel quadro del pesante botta e risposta fra lanci di razzi da parte dei miliziani palestinesi e bombardamenti da parte israeliana.