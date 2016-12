foto Ansa

19:27

- Al terzo giorno di raid aerei su Gaza, in risposta al continuo lancio di razzi su Israele, il governo israeliano sta valutando l'opzione di mobilitare fino a 75mila riservisti (45mila in più di quanti annunciati inizialmente) nell'eventualità di un'offensiva di terra nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani. Finora erano stati allertati in 30mila e di questi 16mila sono già stati materialmente mobilitati.