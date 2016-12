foto LaPresse

18:50

- "Morsi ha raccolto l'invito di Monti a svolgere un ruolo attivo nel perseguire un rapido accordo per una tregua sulla Striscia di Gaza". Lo ha reso noto Palazzo Chigi, spiegando che oggi il presidente del Consiglio italiano ha chiamato il presidente egiziano per parlare della crisi tra Israele e Palestina. Entrambi "hanno manifestato forte preoccupazione per il proseguire delle violenze" e hanno "auspicato il riavvio del negoziato di pace".