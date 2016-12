foto Ap/Lapresse

18:30

- "Faremo il massimo sforzo per fermare l'aggressione di Israele". Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, spiegando di essersi messo in contatto con l'ufficio del presidente del governo di Hamas, Ismail Haniyeh, per "avere informazioni di prima mano sulla situazione". "Dobbiamo stare uniti, è tempo di ricucire. Umiliazione, oppressione e aggressione contro il nostro popolo - ha aggiunto - non possono continuare".