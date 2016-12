foto Splash News Correlati Marea nera, multa record per Bp 18:30 - Due persone sono morte e altre due risultano disperse a seguito di un'esplosione su una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Altre quattro persone sono state trasportate in elicottero al West Jefferson Hospital: due di loro versano in gravi condizioni. La Guardia Costiera americana ha confermato la notizia dell'incendio, riferendo che la piattaforma si trova nell'area denominata "West Delta Block 32". - Due persone sono morte e altre due risultano disperse a seguito di un'esplosione su una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Altre quattro persone sono state trasportate in elicottero al West Jefferson Hospital: due di loro versano in gravi condizioni. La Guardia Costiera americana ha confermato la notizia dell'incendio, riferendo che la piattaforma si trova nell'area denominata "West Delta Block 32".

L'impianto appartiene alla texana 'Black Elk Energy' e la compagnia ha assicurato che non si è registrata alcuna perdita di petrolio. La società ha aggiunto che le fiamme sono già state spente. Il nuovo incidente avviene all'indomani della transazione con cui Bp ha accettato di pagare 4,5 miliardi di dollari come risarcimento per il più grande disastro ambientale della storia Usa, l'esplosione il 20 aprile 2011 della Deepwater Horizon, che uccise sul colpo 11 operai e provocò la fuoriuscita di milioni di barili di greggio.