Petraeus chiede scusa dinanzi al Congresso e poi si difende: "Hanno modificato il dossier"

foto Ap/Lapresse 18:52 - L'ex direttore della Cia, David Petraeus, durante l'audizione a porte chiuse davanti alla Commissione Servizi della Camera, ha affermato che nel primo rapporto stilato sui fatti di Bengasi si parlava già di attacco terroristico. Petraeus, secondo un parlamentare che ha assistito all'audizione, ha puntato il dito sui vertici delle altre agenzie di intelligence federali, accusandole di aver modificato il dossier Cia. - L'ex direttore della Cia, David Petraeus, durante l'audizione a porte chiuse davanti alla Commissione Servizi della Camera, ha affermato che nel primo rapporto stilato sui fatti di Bengasi si parlava già di attacco terroristico. Petraeus, secondo un parlamentare che ha assistito all'audizione, ha puntato il dito sui vertici delle altre agenzie di intelligence federali, accusandole di aver modificato il dossier Cia.

Petraeus si è poi scusato con il Congresso per lo scandalo che lo ha travolto e costretto alle dimissioni, negando che queste ultime siano collegate alla gestione del caso Bengasi.



Entrato in Commissione da una porta secondaria per sfuggire alla folla di giornalisti, fotografi e operatori televisivi, Petraeus - raccontano alcuni parlamentari presenti all'audizione a porte chiuse - è apparso dispiaciuto, ma forte, molto professionale e concreto nell'esporre la sua versione su come andò l'11 settembre a Bengasi, attenendosi ai fatti e senza divagazioni su altre questioni. A parte il breve riferimento allo scandalo fatto all'inizio della testimonianza per scusarsi.



La testimonianza di Petraeus non ha comunque contribuito a fare chiarezza sull'attacco al consolato Usa di Bengasi dell'11 settembre. Il generale ha infatti sostenuto che la Cia sapeva fin dall'inizio che l'attacco al consolato di Bengasi era stato opera di terroristi e non di manifestanti.



Questo, ha spiegato, risultava dall'informativa che la Cia passò all'amministrazione Obama. Il testo poi "è passato la vaglio di altre agenzie (di intelligence) oltre che dal ministero della Giustizia e dal dipartimento si Stato ma 'nessuno sa con esattezza chi abbia formulato il testo finale".



Mano tesa alla Casa Bianca

''Nessuna interferenza della Casa Bianca'': Petraeus ha contestato fermamente l'ipotesi che l'amministrazione Obama sia intervenuta per fuorviare l'opinione pubblica sulle reali cause dell'attacco al consolato Usa di Bengasi.