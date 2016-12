foto Ansa

10:36

- Gli ex generali croati, Ante Gotovina e Mladen Markac, condannati per crimini di guerra durante il conflitto nell'ex Jugoslavia, sono stati assolti in appello dal Tribunale penale internazionale dell'Aja. I due ex generali in primo grado erano stati condannati rispettivamente a 24 e 18 anni di prigione.