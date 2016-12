foto Facebook 09:43 - Un affascinante siciliano 43enne, medico sulle navi da crociera, si stava trasformando in un carnefice per una bella inglese 37enne. I due, Nathalie Kelderman e Sebastiano Mauro, si erano conosciuti su un sito di incontri di coppia e avevano iniziato una relazione. Poi, improvvisamente, per gelosia lui ha perso la testa e ha cercato di torturarla. Lei l'ha denunciato e il medico è stato arrestato e rilasciato a condizione che non le si avvicini. - Un affascinante siciliano 43enne, medico sulle navi da crociera, si stava trasformando in un carnefice per una bella inglese 37enne. I due, Nathalie Kelderman e Sebastiano Mauro, si erano conosciuti su un sito di incontri di coppia e avevano iniziato una relazione. Poi, improvvisamente, per gelosia lui ha perso la testa e ha cercato di torturarla. Lei l'ha denunciato e il medico è stato arrestato e rilasciato a condizione che non le si avvicini.

La donna ha raccontato la vicenda al Daily Mail e mette in guardia dai pericoli dei siti di incontri di coppia. I due si erano conosciuti tramite il sito Match.com, ne era nata una relazione in cui lui si era dimostrato molto coinvolto coprendo lei di regali. Poi, il cambiamento repentino di Sebastiano. Un giorno Nathalie ha salutato un amico e, solo per il semplice saluto, lui è andato su tutte le furie. L'ha afferrata per le braccia e l'ha gettata a terra urlandole in faccia di essere una putt..



Il giorno successivo, Sebastiano si è recato nella stalla in cui lei teneva il suo amato cavallo e gli ha squarciato con un coltello una zampa fino all'osso. Poi è stato trovato davanti a casa di Nathalie armato di coltello, punteruolo e morsetto con l'intento di torturare la fidanzata. Lei lo ha denunciato e lui è stato condannato. Ora Nathalie sta portando avanti la propria battaglia contro i siti di incontri sentimentali per far sì che si assumano maggiori responsabilità per proteggere i propri utenti.