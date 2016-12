Colorado, scompare giovane modella di intimo

foto Facebook Correlati Le foto della ragazza 10:24 - E' mistero in Colorado sulla scomparsa di Kara Nichols, 19 anni, modella per biancheria intima, di cui non si hanno notizie ormai da più di un mese. Kara è stata vista l'ultima volta a Colorado Springs il 9 ottobre. Nello stesso giorno risulta una chiamata dal suo cellulare. I tentativi da parte delle autorità per raggiungerla tramite il cellulare o di individuare la sua posizione non hanno avuto finora successo. - E' mistero in Colorado sulla scomparsa di Kara Nichols, 19 anni, modella per biancheria intima, di cui non si hanno notizie ormai da più di un mese. Kara è stata vista l'ultima volta a Colorado Springs il 9 ottobre. Nello stesso giorno risulta una chiamata dal suo cellulare. I tentativi da parte delle autorità per raggiungerla tramite il cellulare o di individuare la sua posizione non hanno avuto finora successo.

La famiglia ha anche creato una pagina su Facebook "Aiutaci a trovare Kara Nichols" per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sua scomparsa e diffondere le foto della ragazza con la speranza che qualcuno possa averla vista.



Kara stava andando a Denver per lavoro, ma sembra che non sia mai arrivata. "E' strano che non abbia contattato la famiglia", hanno osservato gli investigatori. Gli amici temono che la 19enne possa essere finita nei guai. La giovana stava tentando la carriera di modella. "Prendo sul serio il mio lavoro - aveva scritto sul suo profilo Facebook -. Sono sempre alla ricerca di opportunità nella mia zona". La polizia non esclude ma neanche ammette se il lavoro di Kara abbia potuto giocato un ruolo nella sua scomparsa.