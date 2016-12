01:44 Obama a Morsi: "Risolvere la situazione"

Il presidente americano, Barack Obama, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente egiziano Morsi per discutere la situazione a Gaza. Obama ha lodato gli sforzi dell'Egitto, incoraggiandolo a intensificarli. Il presidente Usa ha anche espresso il proprio rammarico per le perdite di vite umane israeliane e palestinesi e messo in evidenza l'importanza di risolvere il prima possibile la situazione per riportare stabilità e prevenire ulteriori perdite di vite.

01:10 Obama: "Israele ha il diritto di difendersi"

Il presidente americano, Barack Obama, ha avuto un colloquio con il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che lo ha aggiornato sul conflitto fra Israele-Gaza. Obama ha ribadito il sostegno Usa al diritto all'autodifesa invocato da Israele contro Hamas. Lo comunica la Casa Bianca.

00:13 Colpito un deposito di droni di Hamas a Gaza

L'aviazione israeliana ha colpito a Gaza un edificio che secondo l'intelligence nascondeva un laboratorio per la produzione di droni militari artigianali per conto di Hamas. Lo riferisce un comunicato del portavoce militare, confermando che raid aerei sono proseguiti anche in serata nel quadro del pesante botta e risposta fra lanci di razzi da parte dei miliziani palestinesi e bombardamenti da parte israeliana.

22:55 Ventinove palestinesi uccisi dall'inizio dei raid

Da mercoledì è salito ad almeno 29 palestinesi uccisi il bilancio provvisorio delle vittime dei raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza in risposta all'ininterrotto lancio di centinaia di razzi dall'enclave costiera verso lo Stato ebraico. Il bilancio delle vittime israeliane è fermo, grazie al nuovo sistema di difesa antimissilistico Iron Dome, a 3 morti e quasi 20 feriti.

20:52 Truppe israeliane: "Pronti a 7 settimane di battaglia"

Il comandante israeliano dell'Home fronte command, il generale di divisione Eyal Eisenberg, ha informato le autorità locali in un raggio di 75 km dall'enclave costiera, di "prepararsi ad almeno 7 settimane di battaglia". E' quanto riferisce il sito del giornale Yediot Ahronoth. La fascia di sicurezza include anche Tel Aviv, ripetutamente colpita dai razzi di fabbricazione iraniana Fajr 5 lanciati da Gaza.

18:53 Israele pronta a mobilitare 75mila riservisti

Al terzo giorno di raid aerei su Gaza, in risposta al continuo lancio di razzi su Israele, il governo israeliano sta valutando l'opzione di mobilitare fino a 75mila riservisti (45mila in più di quanti annunciati inizialmente) nell'eventualita di un'offensiva di terra nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani. Finora erano stati allertati in 30mila e di questi 16mila sono già stati materialmente mobilitati.

18:32 Monti a Morsi: "Egitto si attivi per tregua"

Durante una conversazione telefonica il presidente egiziano Morsi "ha raccolto l'invito" rivoltogli dal premier Monti "a svolgere un ruolo attivo nel perseguire un rapido accordo per una tregua", dicendosi "certo che l'Italia potrà giocare un'importante funzione nel riavvio del Processo di Pace". Lo riferisce una nota diffusa da palazzo Chigi.

18:18 Abu Mazen tende la mano ad Hamas

"Faremo il massimo sforzo per fermare l'aggressione di Israele". Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, spiegando di essersi messo in contatto con l'ufficio del presidente del governo di Hamas, Ismail Haniyeh, per "avere informazioni di prima mano sulla situazione". "Dobbiamo stare uniti, è tempo di ricucire. Umiliazione, oppressione e aggressione contro il nost nostro popolo - ha aggiunto - non possono continuare".

16:09 Razzi su Gerusalemme: nessuna vittima

Tre razzi sono caduti su Gerusalemme: la deflagrazione è avvenuta in una zona aperta e non ha provocato vittime. Lo riferisce la televisione commerciale israeliana Canale 2.



16:08 Lanciati tre razzi su Gerusalemme

Tre razzi Fajr-5 di fabbricazione iraniana, lanciati dalla Striscia di Gaza, si sono abbattuti al suolo su villaggi situati alle porte di Gerusalemme, dove da pochi istanti erano risuonate le sirene dell'allarme anti-aereo per la prima volta dalla Guerra del Golfo del 1991. Lo ha annunciato il canale 10 della televisione israeliana. Qualche ora prima un razzo identico era finito in mare davanti a Tel Aviv.

15:58 Miliziani: "Colpito un caccia israeliano"

Le brigate Izzeddin al Qassam di Gaza affermano di aver abbattuto un caccia israeliano con un missile terra-aria. I miliziani lo annunciano sul loro account Twitter.

15:56 Sirene d'allarme anche a Gerusalemme

Dopo Tel Aviv, le sirene di allarme sono entrate in azione anche a Gerusalemme, preannunciando il possibile arrivo di razzi o missili dalla Striscia di Gaza.

15:34 "Bombardate Tel Aviv"

Migliaia di palestinesi hanno manifestato in Cisgiordania, a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza: lo slogan più gridato è stato l'invito a Hamas a "bombardare Tel Aviv". I manifestanti hanno bruciato le bandiere di Israele e issato l'effige del comandante Ahmed Jaabari, ucciso mercoledì in un raid israeliano mirato.

15:10 Ancora morti a Gaza

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime palestinesi nel nuovo conflitto. Secondo fonti mediche palestinesi, nelle ultime ore un miliziano di Hamas è stato ucciso dal fuoco israeliano e due feriti ricoverati in mattinata, un bimbo di 3 anni e una ragazza di 22, sono deceduti. Fonti ufficiose parlano di almeno 23 morti complessivi.

15:07 Manifestazioni in tutta la Cisgiordania

Migliaia di palestinesi hanno manifestato in diverse località della Cisgiordania, dopo la preghiera del venerdì, contro i raid israeliani nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito testimoni precisando che si sono registrati scontri a Gerusalemme Est tra i dimostranti e le forze di sicurezza israeliane. A Hebron, alcuni soldati che hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla che lanciava pietre. Al momento non si hanno notizie di feriti. Proteste contro Israele anche a Ramallah e Nablus.

Ultimo aggiornamento 01:44