foto Ap/Lapresse

05:59

- Almeno 4 morti e 17 feriti: è questo il primo bilancio di una tragedia avvenuta a Midland in Texas, dove un treno, secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa americana, sarebbe finito contro uno dei carri del corteo in onore dei veterani di guerra "Hunt for Heroes". I partecipanti alla manifestazione sarebbero stati travolti mentre a bordo del rimorchio di un camion, usato come carro da parata, attraversavano un passaggio a livello.