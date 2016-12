foto Ansa

- La Cia ha aperto un'indagine sul caso del suo ex direttore David Petraeus che si è dimesso venerdì scorso dopo aver ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale. Il portavoce dell'intelligence americana, Preston Golson, ha spiegato che l'apertura dell'indagine "non presuppone nessuna particolare conseguenza". Petraeus ha negato di aver fornito alla sua ex amante e biografa ufficiale Paula Broadwell informazioni riservate.