foto Ap/Lapresse

20:46

- Due ex manager della British Petroleum sono accusati di omicidio colposo e un terzo di aver mentito agli investigatori per l'incidente del 2010 nel Golfo del Messico che ha causato la maggiore mare nera della storia americana. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano dopo aver comunicato l'accordo raggiunto col colosso petrolifero per il pagamento di una maxi multa da 4,5 miliardi di dollari.