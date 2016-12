foto Ap/Lapresse

20:03

- Le truppe israeliane si stanno dirigendo verso il confine con la Striscia di Gaza. Sembra dunque che si stia per concretizzare anche un'offensiva via terra. Intanto, il ministro della Difesa dello Stato ebraico Ehud Barak ha detto che i militanti palestinesi "pagheranno il prezzo per il lancio dei razzi contro Tel Aviv", mentre si apprende che l'esercito israeliano ha approvato il richiamo di 30mila riservisti dopo l'escalation delle ultime ore.