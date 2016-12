foto Ap/Lapresse

- Bp conferma l'accordo con le autorità americane per le accuse penali relative alla marea nera del 2010. L'ammontare che Bp pagherà è di 4,5 miliardi di dollari. La cifra dovrà essere corrisposta in cinque anni. In precedenza si era invece parlato di una multa compresa tra i tre e i cinque miliardi di dollari.